Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan