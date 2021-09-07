Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
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Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor, sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Dijon FCO forması giyen 22 yaşındaki Sağ kanat oyuncusu Mounir Chouiar'nı kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır" denildi.


Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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