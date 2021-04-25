Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, yaptıkları hataları rakiplerinin değerlendirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, yaptıkları hataları rakiplerinin değerlendirdiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk devresinde iki önemli pozisyonlarının bulunduğunu ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Kim hata yaparsa maçı kaybedecekmiş gözüken, pas hatalarının çok olduğu bir maç oynadıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Özellikle bizim açımızdan son vuruşta başarılı olamadığımız bir 90 dakikayı bitirdik. Hem ilk hem de ikinci yediğimiz golde hatalıyız. İkinci golde böyle gol yemememiz gerekiyor, ikinci golü yemesek maç 1-1 bitecek. Geraldo'nun pozisyonu net kırmızı kart. Orada ayağını çekeceksin. İçeride özür diliyor fakat top çıkmış. Karim Hafez topu oynamış rakibin ayağında top yok rakibin ayağına öyle girilmez. Girerken bile hadi ayağını kaçırdın ayağı çeksek belki direk kırmızı yemeyeceksin. Dolayısıyla 10 kişi kalmak bize oyunun ilerleyen bölümlerinde tempoyu artırmak gerekirken işimizi zorlaştırmıştı. Buna rağmen 1-0 net pozisyonumuz var. Hata yaptık, rakibimiz hataları değerlendirdi. Şimdi önümüzde Gaziantep ve diğer maçlar var. Biz bir an önce 41 puanı yakalayıp, tekrar 3 puan alıp, 44 puana ulaşmak zorundayız ki bunu da yapacağız. Ankaragücü olarak bu gücümüz var."

Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz:

"Çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yaptık"

Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Helenex Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, çok net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Buz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli, final niteliğine bir maç oynadıklarını ifade etti.

Bu tür müsabakalara hazırlanmanın kolay olmadığını anlatan Buz, şunları kaydetti:

"Mental anlamda takımımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyordu. Futbolcu kardeşlerim özellikle ruhuyla ve her şeyiyle sahadaydı. Karşılaşma 2-1 bitti ancak bize göre çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Genel anlamda daha iyiydik, taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyoruz. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yaptık. Bizim açımızdan tabii ki önemliydi. Bundan sonraki müsabakalarımıza gereken puanlarımızı almak için çıkacağız. İnşallah onu da gerçekleştirip önümüze bakacağız."

Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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