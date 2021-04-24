Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli teknik çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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