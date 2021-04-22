Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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