Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

01.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:06
Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, akşam saatlerinde Ankara'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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