Yeni Malatyaspor milli arayı iyi değerlendirmek istiyor

Yeni Malatyaspor, milli arayı iyi değerlendirerek çıkışa geçmek istiyor.

Milli araya üst üste aldığı 2 mağlubiyetle giren sarı-siyahlılar, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü 16.00'da deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçını kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Marius Sumudica yönetiminde çıktığı son iki maçını da kaybeden Doğu Anadolu ekibi, Giresunspor maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

(Numan Güder/İHA)

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