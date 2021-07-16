Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer etti
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Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer etti

Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer etti
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor'dan Mert Örnek'i renklerine bağladı.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor'dan Mert Örnek'i renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor'un forvet oyuncusu Mert Örnek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.


Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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