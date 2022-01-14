Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı - Haberler
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Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1.5 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Kulüp resmi sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayir Milli Takımı oyuncusu sağ bek Mehdi Zeffane ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Mehdi Zeffane'ye hoş geldin diyor, şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Numan Güder-İHA)

Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor Mehdi Zeffane'yi kadrosuna kattı

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