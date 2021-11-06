Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Karşılaşmanın zorlu geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Galibiyete çok seviniyoruz. Pozisyonlara girdik, değerlendiremediğimiz pozisyonlar da oldu. İlk golü bulduktan sonra kapılar açıldı. Oyuncularımı kutluyorum. Futbolcularımız her zaman bu isteği ve motivasyonu gösterdiği için tebrik ediyorum. Ayrıca oynadığımız futbola seviniyoruz. İlk günden bu yana söylüyoruz, topa sahip olmak istiyoruz. Bunu günden güne daha iyi yapıyoruz. Onun için çok mutluyuz."

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