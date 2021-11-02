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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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