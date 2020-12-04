Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:12
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Peki, Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

5 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Son iki maçında sadece bir puan alabilen turuncu-lacivertli takım, haftaya 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi ve 14 puanla 9. sırada giriyor.

Bu sezon 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak

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