Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

05.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:36
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Oldukça çekişmeli maçta Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemeyen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇIÖZETİ!

Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano atarken Yeni Malatyaspor, 50. dakikada Ponck'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftaiçi Leipzig'e 4-3 yenilen ve gruptan çıkma şansını kaybeden Başakşehir, Süper Lig'de de üst üste 3. maçını kazanamamış oldu. Başakşehir 15 puan ile 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor.

İlgili Haberler

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir-Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir-Leipzig hangi kanalda? Başakşehir-Leipzig şifresiz canlı izle!
Başakşehir-Leipzig maçı ne zaman saat kaçta? Başakşehir-Leipzig hangi kanalda? Başakşehir-Leipzig şifresiz canlı izle!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? FB - BJK Maç sonucu! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında golleri kim attı?
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? FB - BJK Maç sonucu! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında golleri kim attı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Başak Dizer Bülent Ersoy Diego Armando Maradona
Spor Samatta Sinan Gümüş Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 18:40:40. #1.14#
title