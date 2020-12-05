Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maç özetleri ve golleri! Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç?

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Oldukça çekişmeli maçta Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemeyen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇIÖZETİ!

Başakşehir'in golünü 45+1. dakikada Giuliano atarken Yeni Malatyaspor, 50. dakikada Ponck'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftaiçi Leipzig'e 4-3 yenilen ve gruptan çıkma şansını kaybeden Başakşehir, Süper Lig'de de üst üste 3. maçını kazanamamış oldu. Başakşehir 15 puan ile 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor ise 13 puanla 11. sırada bulunuyor.