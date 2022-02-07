Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı
Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.
Geçen Ekim ayında Romanya'nın CFR Cluj takımından Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un başına gelen 50 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica ile alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı yol ayrımına gidildi.Sumudica yönetiminde 14 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı. Sumudica yönetiminde 12 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Yeni Malatyaspor, ligde 16 puanla son sırada yer alarak küme düşme adaylarının başında yer aldı. Sumudica, geçen günlerde Antalya kampında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor'a geldiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Sumudica ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Marius Sumudica ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Spor