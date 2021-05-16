Yeni Malatyaspor'lu Mallan'dan veda paylaşımı
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Yeni Malatyaspor'lu Mallan'dan veda paylaşımı

Yeni Malatyaspor'lu Mallan'dan veda paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor'un devre arasında Hibernian'dan kiraladığı Stephen Mallan sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Yeni Malatyaspor'un devre arasında Hibernian'dan kiraladığı Stephen Mallan sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Yeni Malatyaspor'un devre arasında İskoçya'nın Hibernian takımından kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Stephen Mallan, 8 kez ilk 11'de başladığı 17 karşılaşmada 782 dakika görev aldı. Mallan, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Lig'in bitmesiyle kiralık sözleşmesi sona eren Mallan, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

İskoç futbolcu Mallan, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Bir sezon daha bitti! Sadece Yeni Malatyaspor'a Türkiye'deki inanılmaz oyun deneyimi için büyük bir teşekkür etmek istiyorum, sadece hayranların tadını çıkaramadığım bir utanç ama yine de sonsuza dek hatırlayacağım bir deneyim" ifadelerinde bulundu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'lu Mallan'dan veda paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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