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Yeni Malatyaspor lige tutunmak istiyor

Yeni Malatyaspor lige tutunmak istiyor
07.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:14

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, verilen aranın ardından yeniden başlatılması kararlaştırılan Süper Lig'de iyi bir performans ortaya koymak istediklerini belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak ligde kalmaya çalışacağız." dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, verilen aranın ardından yeniden başlatılması kararlaştırılan Süper Lig'de iyi bir performans ortaya koymak istediklerini belirterek, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak ligde kalmaya çalışacağız." dedi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına karar verildiğini ancak sürecin tam olarak nasıl ilerleyeceğini kimsenin bilmediğini söyledi.

Karara saygı duyduklarını ve bu doğrultuda hazırlık sürecine girdiklerini anlatan Çelikel, 12 Haziran'a kadar takımı hazır hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Çelikel, salgın sürecinde bazı futbolcularının ülkesine döndüğünü, bazılarının ise İstanbul veya Malatya'da evlerinde o süreyi geçirdiğini aktararak, "Süreç belirsiz olduğu için bazı futbolcularımız kentten ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun 12 Haziran'da liglerin başlatılmasına ilişkin aldığı karar doğrultusunda biz de harekete geçtik. Şu an yurt dışında 3 futbolcumuz var. Onların da gelmesiyle gelecek hafta toplanıp antrenmanlara başlayacağız." diye konuştu.

"Elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız"

Hakkı Çelikel, sezonun ikinci yarısı talihsiz sonuçlar aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sezonun ikinci yarısı çok kötü bir tablo çizdik. Öncelikle bize yakışmayan bu tablonun önüne geçmek istiyoruz. Artık bu saatten sonra geçmeme gibi bir şansımız da yok zaten, yoksa düşeceğiz. Bunu hiç kimse istemiyor. Malatya halkı bunu hak etmiyor. Bu durumunu düzeltmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Artık bu saatten sonra biz nasıl elimizi taşın altına sokup ekonomik açıdan futbolculara alacaklarını vermeye çalışıyorsak onlar da bizim iyi niyetimize karşılık bir duruş sergileyip var olan kalitelerini ortaya çıkararak lige dört elle sarılırlar. Oynayacağımız her maçı kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Bunu başaracak gücümüz var. Kalan maçlarımızdan iyi sonuçlarla ayrılıp ligde kalmak istiyoruz."

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Çelikel, ancak bazı talihsizlikler nedeniyle istedikleri performansı gösteremediklerini söyledi.

"Fikstür avantajımızı değerlendiremedik"

Çelikel, kritik bir döneme girdiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Fikstür avantajımız hep vardı ama biz bunu değerlendiremedik. Bu saatten sonra değerlendirmek istiyoruz. Sezonun ikinci yarısı sadece bir puan alabildik. Böyle kötü bir tablo kimse beklemiyordu. Ne yaptıysak olmadı. Önüne geçmeye o kadar çalıştık ki olmadı. Niye olmuyor bunu da bilmiyoruz. Belki bu sürecin ardından toparlanırız. Sadece futbolcular değil yönetim olarak biz de Malatya'da kamp kuracağız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ligde kalmaya çalışacağız."

Çelikel, 12 Haziran'a kadar lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Önümüzdeki Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından en iyi sonuçlarla ayrılarak herkesi sevindirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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