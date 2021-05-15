'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti
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'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyaspor TV'de yorumculuk yapan Kürşad Günata ortaya attığı iddia üzerine canlı yayında bıyığını kesti.

Yeni Malatyaspor TV'de yorumculuk yapan Kürşad Günata ortaya attığı iddia üzerine canlı yayında bıyığını kesti.

Yeni Malatyaspor TV'de yorumculuk yapan Kürşad Günata, geçtiğimiz haftalarda 'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' demişti. Yeni Malatyaspor, 41 hafta sonunda 45 puan toplayarak ligde kalmayı garantiledi. Spor yorumcusu Günata da ortaya attığı iddia üzerine bugün canlı yayında bıyığını kesti. - MALATYA

'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti
'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti
'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti
'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti
'Yeni Malatyaspor Lig'de kalsın bıyığımı keserim' diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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