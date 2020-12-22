Yeni Malatyaspor lider karşısında puan arayacak
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Yeni Malatyaspor lider karşısında puan arayacak

22.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:26
Yeni Malatyaspor lider karşısında puan arayacak

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 19'a yükselten ve iddialı bir konuma gelen Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasında lider A.Alanyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 19'a yükselten ve iddialı bir konuma gelen Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasında lider A.Alanyaspor'a konuk olacak.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, ülkesinden dönenen Benjamin Tetteh'in de maç kadrosuna alındığı belirtildi. Karşılaşmanın son çalışmasını tesislerinde yapan Malatya ekibinde sakatlığı süren Lukoki dışında eksik oyuncu bulunmuyor. A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

(Bahadır Aytekin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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