Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor

14.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:12
Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarında Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Hekimoğlu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarında Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Hekimoğlu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan haftada Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek deplasmandan 3 puanla dönen Yeni Malatyaspor, yarın kendi sahasında 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ederek. Yeni Malatya Stadyumunda saat 17.00'de başlayacak olan müsabakayı Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem triosu yönetecek. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım bir üst tura çıkacak.Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönen sarı siyahlılarda ise moraller yerinde. Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını ara vermeden Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Lukoki ve Wallace dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda şuana kadar 2 maç oynayan ve 4 gol bulan Yeni Malatyaspor, son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, sahasında oynadığı 7 maçta ise henüz mağlubiyet almadı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor
Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor
Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Fenerbahçe: 0 Yeni Malatyaspor: 1 (Maç devam ediyor)
Yeni Malatyaspor: 1 ile M.Başakşehir yenişemedi
Yeni Malatyaspor: 1 ile M.Başakşehir yenişemedi
Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Erkan Akçay Engin Altay Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Yıldız Tilbe Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Adana İzmir Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor kupada Hekimoğlu Trabzonspor'u konuk ediyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:13:01. #1.15#
title