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Yeni Malatyaspor kupa mesaisini sürdürüyor

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor kupa mesaisini sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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