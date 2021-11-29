Yeni Malatyaspor kupa mesaisine başladı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü Akhisarspor'u ağırlayacak Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına başladı.
Kulüp açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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