Yeni Malatyaspor, kupa mesaisine başladı
13.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:41
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 15 Aralık Salı günü sahasında Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik