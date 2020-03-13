Yeni Malatyaspor kulüp tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde ilk kez arka arkaya 10 maçta galip gelemeyerek büyük bir başarısızlığa imza attı.



Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 16 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.



Puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 5 gol bırakırken, kalesinde ise 15 gol gördü.



Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 10 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA