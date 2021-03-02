Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: "iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: "iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk"

02.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:42

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: 'iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk'
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: 'iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk'
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: 'iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk'
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: 'iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları (1)
KARTAL: iyi oynadığınız maç mı ?? yanlış maçı mı izledik acaba
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: "iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 22:12:24. #1.14#
title