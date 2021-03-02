Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Gevrek: "iyi oynadığımız bir maçta maalesef mağlup olduk"
02.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:42
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları MALATYA - Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Maçın ardından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş