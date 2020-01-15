15.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:28

Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA