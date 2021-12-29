Yeni Malatyaspor Kulübü'nden, kongre açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Mayıs ayına kadar herhangi bir genel kurul kararının olmadığını ve olmayacağını açık ve net bir şekilde belirtmek istiyoruz" dedi.

Yeni Malatyaspor'da yaşanan kötü gidişatın ardından yönetimin istifaya çağrılması ile başlayan eleştirilere yazılı bir açıklama ile cevap veren Kulüp Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, gelinen sürecin tüm camiayı derinden üzdüğünün bilincinde olduklarını, Yeni Malatyaspor'un puan tablosunda bulunduğu yeri haketmediğinin farkında olduklarını kaydederek, şunları söyledi: