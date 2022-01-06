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Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse yakalandı

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni  Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek'e semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanmış ve Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreci evinde devam etmektedir" denildi.


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