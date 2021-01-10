Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Çelikel'den Hamza Hamzaoğlu açıklaması Açıklaması
10.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:12
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada çıkan haberleri yalanlayarak, "Çıkan haberler asılsızdır, hocamızla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik