Yeni Malatyaspor kötü gidişata dur diyemedi

Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sarı-siyahlı ekip üst üste 3. mağlubiyetini alarak kötü gidişata dur diyemedi. Doğu Anadolu ekibi, GZT Giresunspor karşısında aldığı sonuçla ligde 17. sıraya gerileyerek düşme potasına girdi. Ligin 14. haftasında pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak olan Kaplanlar, bu maçtan galibiyet ile ayrılarak yoluna moralli devam etmek istiyor.

(Numan Güder/İHA)

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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