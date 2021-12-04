Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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