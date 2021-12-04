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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Üst üste aldığı mağlubiyetlerden sonra evinde Galatasaray ile berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Konyaspor maçından galip gelerek hem küme düşme potasından kurutulmak hem de galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Her iki takımın da aralarında oynadıkları 8 müsabakada 2'şer galibiyeti bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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