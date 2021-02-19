Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:36
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetiminde Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde antrenman yaptı.

Takım, antrenman kapsamında koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Yeni Malatya Stadında hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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