Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:52
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Malatya Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Tam kadro gerekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Malatya ekibi, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler