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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

02.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:06
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk , Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı süren Thievy Bifouma, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA

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HABER YORUMLARI (2)

  • MUSTAFA YILMAZ:
    ANLAMIYORUM HER TEKNİK ADAM GİTTİĞİNDE SAYIN ALİ RAVCI DEVREDE VERİN MADEM ŞU ADAMA GÖREVİ GEÇSİN TAKIMIN BAŞINA AZDA OYALANSIN ZATEN KAYIP EDECEĞİMİZ KADAR KAYIP ETTİK ARTIK
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