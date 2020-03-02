Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı süren Thievy Bifouma, antrenmana katılmadı.
Kaynak: AA
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mesut bakkalı getirin belki bizi kurtarır sezon sono aykutu alırsınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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ANLAMIYORUM HER TEKNİK ADAM GİTTİĞİNDE SAYIN ALİ RAVCI DEVREDE VERİN MADEM ŞU ADAMA GÖREVİ GEÇSİN TAKIMIN BAŞINA AZDA OYALANSIN ZATEN KAYIP EDECEĞİMİZ KADAR KAYIP ETTİK ARTIKCevap Yaz Yayından Kaldır