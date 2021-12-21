Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Perşembe günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri
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