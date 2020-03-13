Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA