Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
13.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:00
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA