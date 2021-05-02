Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçına hazır
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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçına hazır

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Moral ziyareti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi takıma moral ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette kulüp başkanı Adil Gevrek, teknik direktör İrfan Buz, sportif direktör Ali Ravcı ve takım kaptanı Adem Büyük hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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