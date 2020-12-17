Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

17.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:10
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Haftayı 16 puanla 10. sırada tamamlayan sarı siyahlılarda kadro dışı cezası devam eden Cueva dışında eksik bulunmazken, sakatlığı düzelen Lukoki de takımla çalışmalara başladı.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan son antrenmanda taktik çalışılırken, Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe karşısındaki on biri bozmadığı gözlendi.

Bu arada disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Perulu Cueva'nın durumuyla ilgili yönetim kurulu ile bir toplantı yapacağı öğrenilen Hamza Hamzaoğlu'nun başarılı 10 numarayı affedebileceği öğrenildi.

Perulu oyuncunun affedilmesi durumunda ligin 14. haftasındaki Alanya maçının kadrosuna alınacağı tahmin ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Donald Trump Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Haluk Levent Caner Cindoruk Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'ya 3 puan parolasıyla hazırlanıyor | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:10:46. #1.14#
title