Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşma, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş