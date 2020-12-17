Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

17.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:08
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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