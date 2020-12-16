Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

16.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:50
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Hekimoğlu Trabzon'u dün 5-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, lige odaklandı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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