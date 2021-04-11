Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazır
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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki idman, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de bir süre takip etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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