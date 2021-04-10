Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde çalıştı.
Yarın İstanbul'a gidecek olan Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını burada yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş