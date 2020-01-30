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Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i aldı

Transferin bitimine 1 gün kala Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i sezon sonuna kadar kiraladı.

30.01.2020 20:12 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:17
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan Karim Hafez'i aldı

Transferin bitimine 1 gün kala , 'dan Karim Hafez'i sezon sonuna kadar kiraladı.


Ara transferin hareketli ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa forması giyen sol bek Karim Hafez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Transferin bitimine 1 gün kala sol bek takviyesini yapan sarı-siyahlılar, bonservisi Mısır Ligi ekiplerinden Degla'da bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak transferi tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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