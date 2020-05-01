Yeni Malatyaspor kaptanı takımına güveniyor

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, ligde kalacaklarına inandığını kaydederek, "Bu takım buralara kolay gelmedi.

Yeni Malatyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, ligde kalacaklarına inandığını kaydederek, "Bu takım buralara kolay gelmedi. 1. Lig kadrosundan bir iki futbolcu kaldık. Nerelerden geldik buraya düşünmek lazım. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Lig başlarsa 2 galibiyet bizi kendimize getirir, buna göre hareket etmeliyiz" dedi.

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım, olası lig başlangıcı ve korona virüs süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başlayan Murat Yıldırım, "Rabbim bu dönemi en kısa sürede atlatmayı nasip etsin. Şu an ülke olarak yapacağımız en önemli şey kendimizi izole etmek. Bu sürecin sonunun ülkemiz adına güzel olacağını düşünüyorum. Türkiye çok önemli işler yapıyor. Biraz daha sabır, inşallah bu işi sıfırlayacağız kısa süre sonra" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM BURALARA KOLAY GELMEDİ"

Murat, takımın bu sezon ortaya koyduğu performansla ilgili ise şunları söyledi:

"Evet, bu sezon ligin iki ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşadık. Futbolcular olarak bu düşüşün önüne geçmek için elimizden geleni yaptık, fakat bazen futbolda bu tür süreçler yaşanabiliyor. Tabii burada muhakkak bizim de hatalarımız olmuştur. Bu takım buralara kolay gelmedi. Nelerden geldik buraya düşünmek lazım. 1. Lig kadrosundan 1- 2 futbolcu kaldık. Ben inanıyorum ki lig başlarsa 2 galibiyet bizi kendimize getirir. Buna göre hareket edelim lütfen. Bu süreçte birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekmektedir. Bakıldığında gerçekten iyi bir kadromuz var. Fakat bazen olmuyor, şanssızlıklar yakanızı bırakmıyor."

"LİG BAŞLARSA HAZIRLIK İÇİN 4 HAFTA LAZIM"

Tecrübeli oyuncu, liglerin başlama süreciyle ilgili 4 haftalık bir süreye ihtiyaç olacağını belirterek, "Ben ve arkadaşlarım bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fakat bu çalışmalar sadece kilolarımızı korumaya yönelik çalışmalar. Lig devam eder mi, etmez mi bilmiyorum ama devam ederse 4 haftalık bir hazırlık süreci yetecektir" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA