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Yeni Malatyaspor kampında Hamza Hamzaoğlu kanunları

Yeni Malatyaspor'un başına geçen deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu, Bolu'daki kamp çalışmalarına katılır katılmaz futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla uyulması gereken kuralları paylaştı.

Yeni Malatyaspor kampında Hamza Hamzaoğlu kanunları
21.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:28

Yeni Malatyaspor'un başına geçen deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu, Bolu'daki kamp çalışmalarına katılır katılmaz futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla uyulması gereken kuralları paylaştı.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Hamza Hamzaoğlu, göreve hızlı başladı. Futbolcularıyla tanıştıktan sonra bir toplantı yaptığı bildirilen Hamzaoğlu'nun, yeni bir dönemin kendilerini beklediğini, önlerine çıkacak zorlukları aile ortamına sahip olmaları halinde aşabileceklerini paylaştığı ifade edildi.

Daha sonra kampta ve antrenmanda uyulması gerekenler konusunda bir açıklama yaptığı belirtilen Hamzaoğlu'nun yemeklerde, dinlenme saatlerinde ve sosyal aktivite vakitlerinde toplu hareket edilmesi kuralına uyulmasını istediği öğrenildi.

Hamzaoğlu'nun yönetiminden özellikle sağ bek Issam Chebake'in kalması yönünde rapor verdiği, alınması gereken diğer oyuncular konusunda da kapsamlı bir rapor sunduğu aktarıldı.

Hamza Hamzaoğlu'nun yeni gelecek oyuncularla birlikte kamp kadrosunda da azalmaya gideceği ve bazı genç futbolculara kendilerine kulüp bulmalarını söyleyeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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