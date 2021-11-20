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Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'nun ayak baş parmağı kırıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed Damlu'nun ayak baş parmağı kırıldı

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp doktoru Cahit Günaydın, kaleci Abdulsamed Damlu'nun antrenman sırasında ayak baş parmağının kırıldığını bildirdi.

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp doktoru Cahit Günaydın, kaleci Abdulsamed Damlu'nun antrenman sırasında ayak baş parmağının kırıldığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre kulüp doktor Cahit Günaydın, sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgi verdi.

Günaydın, antrenmanda sakatlanan kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağlık durumuyla ilgili, "Yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda ayak baş parmağında kırık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Günaydın, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın tedavisinin tamamlandığını, bu futbolcunun takımla birlikte çalışmalara başlayacağını dile getirdi.

Walter Bwalya'nın GZT Giresunspor maçı kamp kadrosuna dahil edilmediğini aktaran Günaydın, "Futbolcumuz Walter Bwalya, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle maç kamp kadrosuna dahil edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Günaydın, Benjamin Tetteh'in de tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

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AA / Orhan Yoldaş - Spor Haberleri

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