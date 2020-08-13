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Yeni Malatyaspor, Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki santrfor Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı
13.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:35

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki santrfor Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı'nda forma giyen santrfor Jetmir Topalli ile anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Topalli kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.


Kaynak: DHA

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