Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

20.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 20:06
Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık.

Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2-0 öne geçtikleri bir maçı 8 dakikada yedikleri 3 golle 3-2 kaybettiklerini söyledi.

Konyaspor'u tebrik eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı 2-0 kapattık. Devre arasında Tetteh'in kasığında, Acquah'ın da alt baldırında sorun vardı ama yine de 'ikinci yarıya başlayalım' dedik. Fakat her geçen dakika biraz daha tempoları düşmeye başlayınca mecburen değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Yine de 70'inci dakikaya kadar sabrettik, bekledik. Daha sonra yediğimiz ilk gol bana göre kırılma anı oldu. Hem rakibin direncini arttırdı, hem de bizi biraz tedirgin etti. ve o bocaladığımız dönemde de arka arkaya 2 tane daha yedik ve 3-2 mağlup olduk. Söyleyecek fazla bir şey yok. Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık."

Bir gazetecinin "İlk yarı 2-0 önde kapattığınız maçtı. İkinci yarıda futbolcular bir düşüş yaşadı acaba ne oldu? Geçen haftalarda ödeme sıkıntısı vardı, tekrar ödeme sıkıntısı mı başlıyor?" sorusu üzerine Hamzaoğlu, "Yok, hayır. Yönetimimiz geçen hafta zaten bir ödeme yaptı. Birer buçuk maaş ödemesi yaptı. Yoluna giriyor bazı şeyler. Bu anlamda halen tabii eksideyiz de ama yoluna giriyor bazı şeyler. Dediğim gibi, aslında iyi giden bir maçtı. 8 dakikada 3 gol yedik. Rakip de çok fazla gelmedi aslında kalemize 3 top var, 3'ü de gol oldu. Böyle maçlar oluyor zaman zaman. Bazen biz kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Yangın Jandarma Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 20:14:33. #1.14#
title