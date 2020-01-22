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Yeni Malatyaspor, imkansızın peşinde! İlk maçı Sivasspor 4-0 kazanmıştı...

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

22.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:42
Yeni Malatyaspor, imkansızın peşinde! İlk maçı Sivasspor 4-0 kazanmıştı...

Yeni Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.


İki takım arasında 'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup 'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.


Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.


Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk , geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.


Kaynak: Hürriyet

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