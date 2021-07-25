Yeni Malatyaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor güç birliği anlaşmasına vardı
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Yeni Malatyaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor güç birliği anlaşmasına vardı

Yeni Malatyaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor güç birliği anlaşmasına vardı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü ile güç birliği anlaşmasına vardığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulübü ile güç birliği anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güç birliği anlaşmasıyla ilgili şu ifadelere yere verildi:

"Bu anlaşma doğrultusunda kulüplerimizin ortak çalışması, oluşturulacak kaynaklarla futbolda şehrimizin daha iyi noktalara taşınması, Malatya'da var olan amatör kulüplerle daha fazla istişare yapılıp, amatör futbolcu havuzundan maksimum faydalanılması gibi konularda karar alınmıştır. Bu kararın Malatya futbolunun tüm liglerde söz sahibi olması adına önem taşıdığını belirtir, güç birliği anlaşmamızın şehrimize hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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